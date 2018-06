RHC Dornbirn verteidigte mit Glück den nationalen Meistertitel

Trotz der 4:7-Heimpleite gegen Rivale RHC Wolfurt steht der RHC Dornbirn auf nationaler Ebene wieder auf dem ersten Platz.

Es war angerichtet in der Stadthalle, für den großen Showdown um den österreichischen Meistertitel 2018, ging der RHC Dornbirn zusätzlich noch mit einen 3-Tore-Vorsprung in die entscheidende Partie gegen Wolfurt. Die Dornbirner starteten aggressiv, doch Wolfurt ließ sich nicht entmutigen und hielt stark dagegen. Die Erwartungshaltung der Fans wurde durch eine 2:0 Führung der Hausherren zusätzlich genährt, doch riss der Faden abrupt und die Hofsteiger gaben den Ton an, egalisierten vor der Pause den Rückstand zum 2:2. Nach der Pause ging es in der selben Gangart weiter, Dornbirn fand nicht ins Spiel die Fehler häuften sich, Wolfurt reagierte postwendend und setzte den Dornbirnern innert vier Minuten drei Treffer in den Kasten. Das Heimteam erholte sich etwas, konnte aber das Spiel nicht entscheidend in die Hand nehmen, das Zittern erreichte seinen Höhepunkt, jedes Tor war für den Titel entscheidend. Die Tore von Hagspiel und Gomez ließen die Hoffnung unter den Fans auf einen Heimsieg wieder steigen, doch die Gäste hatten immer die passende Antwort parat und fügten den Hausherren eine schmerzliche 4:7 Niederlage in der eigenen Halle zu. Schlussendlich entschied das bessere Torverhältnis zugunsten des RHC Dornbirn das Rennen um den Österreichischen Meistertitel 2018.