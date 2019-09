RHC Dornbirn verlor zum Auftakt in Diessbach knapp

1:2-Niederlage in der Schweiz für die Messestädter

Dornbirn spielte von Anfang an selbstbewusst auf und hielt die Partie bis zur letzten Sekunde offen. Die Hausherren ließen der Gende-Truppe nur wenig Raum, was ein Spielaufbau in der Angriffshälfte erschwerte. 23 Sekunden vor dem Pausentee fuhren die Seeländer einen Konter erfolgreich zu Ende und gingen mit einer 1:0 Führung in die Kabine. Nach Seitenwechsel startete der Schweizer Vizemeister druckvoll, doch nach einigen Minuten fanden auch Brunner & Co gute Chancen vor. Alberto Garcia tankte sich im Strafraum durch und erzielte aus der Drehung den verdienten Ausgleich zum 1:1. Dornbirn noch im Freudentaumel, da folgte bereits nach 29 Sekunden der erneute bittere Führungstreffer der Gastgeber. Infolge ging das Spiel hin und her, immer wieder standen die beiden Torhüter Da Silvia und Mirantes im Mittelpunkt. Zwei blaue Karten durch Kilian Hagspiel kamen ungünstig und brachten die Messestädter arg in Bedrängnis, doch Torhüter Mirantes rettete zweimal und auch das Unterzahlspiel wurde schadlos überstanden. 6 Sekunden vor Schluss hatte Alberto Gomez, nach dem zehnten Teamfoul von Diessbach, eine Verlängerung per direktem Freistoss auf dem Schläger brachte jedoch den Ball nicht an Keeper Da Silva vorbei.