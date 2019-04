RHC Dornbirn verlor erst in der Verlängerung

Einen packenden ersten Halbfinalfight erlebten die 360 Zuseher in der Diessbacher Rollhockeyhalle, an dem sich Aussenseiter Dornbirn stark präsentierte.

Schon nach 2 Minuten brachte NLA-Topscorer Kilian Hagspiel die 45 mitgereisten Dornbirnfans mit einem Hammergeschoss ins kurze Eck erstmals in Jubelstimmung. Die Hausherren erhöhten den Druck in einem äußerst schnell geführten Spiel, in dem beide Torhüter im Mittelpunkt standen und durch tolle Paraden zu glänzen wussten. In der 4. Minute schloss Hagspiel einen Konter erfolgreich ab und brachte seine Farben mit 0:2 in Führung. Zwei Minuten später bot sich demselben Spieler, nach einer blauen Karte durch Ribeiro, die große Chance auf den Hattrick. Er ging jedoch in diesem Duell leer aus. Der Anschlusstreffer zum 1:2 nach 11 Minuten durch Ribeiro löste eine starke Drangperiode des Siegers im Grunddurchgang aus, blieb aber in Folge bis zur Pause ohne weiteren zählbaren Erfolg.