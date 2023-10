RHC Dornbirn verliert hitzige Partie gegen Wolfurt

Dornbirns Rollhockeyteam musste beim Derby eine Niederlage einstecken.

Dornbirn. Das Spitzenspiel der Schweizer NLA-Runde zwischen dem RHC Dornbirn und dem RHC Wolfurt ließ die Stadthalle vergangenen Samstag aus allen Nähten platzen. Die Gäste starteten das Derby druckvoller und wurden in der neunten Minute durch einen verdeckten Gallego-Backhandschuss mit dem Führungstreffer belohnt. Auch Wolfurts zweiter Treffer versenkte Rückkehrer Daniel Zehrer mit einem Backhand-Weitschuss im langen Eck. Danach tauchten aber auch die Hausherren immer gefährlicher vor dem Wolfurter Gehäuse auf und hatten in Summe mehr Chancen. Ein Fehlpass der Rot-Schwarzen im Angriff fing Martin Maturano ab und verkürzte mit einem wuchtigen Schuss via Pfosten zum 1:2. Statt dem erhofften Ausgleich war es dann aber Arnau Dilme, der sein Team mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in Front brachte.

Auch nach Seitenwechsel fanden die Hausherren nie richtig den Spielfluss und agierten defensiv viel zu harmlos, was durch den Ländle-Kontrahent innerhalb von nur sieben Minuten eiskalt ausgenutzt wurde. Fermin Roby mit einem Doppelpack und Albert Fuentes per direktem Freistoß sorgten für eine deutliche und nicht mehr einzuholende 6:1-Führung. Doch so ganz gaben sich die Dornbirner mit dem Ergebnis nicht zufrieden, zumindest war der Kampfgeist und Wille ersichtlich. Nach einer blauen Kartenflut bei der Fuentes, Mostögl und Gallego verwickelt waren, versenkte Kapitän Roche Brunner eine Maturano-Hereingabe in Überzahl zum Anschlusstreffer. Keine Zeigerumdrehung später löste sich der argentinische Youngster Franco Carassai im Strafraum perfekt von seinem Gegenspieler und feierte seinen ersten Ligatreffer im Trikot der Dornbirner. Als Franco Carassai mit seinem zweiten Streich einen Maturano-Schuss zum 4:6 abfälschte, war fünf Minuten vor Spielende auf einmal wieder Feuer in der Partie und in der vollbesetzten Stadthalle. Dornbirn riskierte nochmals alles, konnte aber letztendlich keinen weiteren Treffer mehr erzielen.