RHC Dornbirn verliert gegen Uri

Dornbirns Rollhockey-Team vergibt ersten Matchball und muss nachsitzen.

Dornbirn. In einem spannenden Duell mit wechselnder Führung setzten sich am vergangenen Wochenende im dritten Playout-Spiel überraschend knapp die Gäste mit 5:4 durch und verkürzten damit in der Best-of-Five-Serie.

Wie erwartet begann der RHC Dornbirn mit viel Druck und Feldüberlegenheit, haderte aber immer wieder am Urner Schlussmann Blöchlinger. In der 13. Minute verschaffte sich Jochum nach einem Block am Gegner Platz und verwertete eine hohe Hereingabe von Maniero zur Führung. Beim Ausgleichstreffer zum 1:1 durch Manuel Gisler kamen die Urner zu leicht zum Abschluss aber die Reaktion von den Hausherren folgte keine Zeigerumdrehung später, als ein Maniero-Weitschuss von der hinteren Bande retour kam und vom Torhüter ins eigene Tor befördert wurde. Mit dem Halbzeitpfiff erwischte Gomez del Torno Torhüter Blöchlinger ungewollt mit dem Schläger am Helm und sah die blaue Karte. Der direkte Freistoß wurde noch ausgeführt, änderte aber am Halbzeitstand nichts mehr.

Spannung pur

Nach Seitenwechsel mussten die Dornbirner zwei Minuten in Unterzahl überstehen, was zunächst auch gelang, doch kurze Zeit später war es erneut Gomez del Torno, der nach einer blauen Karte sein Team schwächte. Keeper Gomes Da Silva behielt gegen Greimel die Oberhand und während die Dornbirner in Unterzahl agierten und Uri auf den Ausgleich drückte, kassierten sie selbst eine blaue Karte durch Gisler. Auch die Hausherren schafften es durch Maniero nicht, die Führung auszubauen. Uri war weiterhin im Spiel und kämpfte um den ersten Saisonsieg und den Verbleib in die NLA. Ein Doppelschlag von Briker sorgte dann für die erstmalige Wende und Urner Führung im Spiel. Der Jubel der Gäste dauerte nur Sekunden, als Lestorto zum 3:3-Ausgleich traf. Die intensive Partie gewann zunehmend an Fahrt und bot viel Spannung. Die Mannschaft von Dolce suchte nach der Entscheidung, aber wie in den vorherigen Spielen stand der 23-jährige Nationaltorhüter Blöchlinger im Mittelpunkt des Geschehens und ließ in der regulären Spielzeit keinen weiteren Treffer zu.