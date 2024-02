RHC Dornbirn verliert gegen ein effizientes Wimmis

Der Kampf um die Rollhockey-Krone bleibt weiterhin spannend.

Dornbirn. Obwohl sich die Messestädter beim Spiel gegen Wimmis am vergangenen Wochenende viel vornahmen und feldüberlegen sowie selbstsicher starteten, zeigten sich die Hausherren effizienter in ihren Abschlüssen und verabreichten dem Favoriten einen Dämpfer.

Entgegen dem Spielverlauf schoss Brand die Gastgeber per Weitschuss früh in Führung. Nach einem schönen Spielzug passte Martin Maturano zu Jonas Fässler, welcher den Ball direkt übernahm und zum Ausgleich egalisierte. Trotz des Drucks von Dornbirn gelang es den Niedersimmentalern immer wieder, gefährliche Gegenzüge zu setzen, die jedoch von Torhüter Gomes Da Silva oder seinem Gegenüber Iseli vereitelt wurden. Nach drei blauen Karten (zwei für Wimmis und eine für Dornbirn) verabsäumte es das Dolce-Team, nach einem zweiminütigen Powerplay noch vor der Pause in Führung zu gehen.