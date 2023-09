RHC Dornbirn verliert eine wichtige Komponente

Alberto Gomez del Torno zieht sich zurück und verlässt Dornbirns Rollhockey-Verein.

Seit seinem Wechsel Ende August 2016 vom RHC-Basel in die Messestadt Dornbirn hat sich Alberto Gomez als tragende Säule in der NLA etabliert. Der 33-jährige Spanier war bekannt für seine unermüdliche Arbeit auf dem Spielfeld und seine Vielseitigkeit in jeder Position. Selbst in Zeiten, in denen ihn Rückenschmerzen plagten, kämpfte er aufopferungsvoll für sein Team. Nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch im Nachwuchsbereich (zuletzt bei den U15-Junioren), war Gomez del Torno eine wichtige Stütze für den RHC Dornbirn. „Besonders beeindruckend war es zu beobachten, wie sich die jungen Spieler unter seiner Leitung über die Jahre hinweg enorm weiterentwickelt haben“, so Schwendinger weiter. Der Präsident wünscht dem geschätzten Spieler und seiner Familie alles Gute für die Zukunft. „Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal für den unermüdlichen Einsatz bedanken, und wer weiß, vielleicht liebäugeln wir ja alle mit einer Rückkehr in naher Zukunft.“ (cth)