RHC Dornbirn verkündet argentinischen Neuzugang

Dornbirns Rollhockey-Cracks holen sich Offensivverstärkung.

Dornbirn. Der RHC Dornbirn füllt seinen Kader mit dem argentinischen Neuzugang Rafael Lestorto Mouso. Der 26-jährige erlernte sein Können beim Club San Lorenzo de Almagro, wo er als Mittelfeldspieler in Erscheinung trat. Nach 16 Jahren wechselte er letzte Saison zum argentinischen Erstligaclub Atlético Huracán, als Offensivspieler eingesetzt, wurde er zweitbester Schütze in seinem Team, sechstbester Scorer der Liga und gewann mit seinem Verein die Meisterschaft. Auch in Dornbirn wird der großgewachsene Stürmer unter Trainer Francesco Dolce die Offensivrolle einnehmen.

Lestorto Mouso war Auswahlspieler der Nationalmannschaft von Buenos Aires und stammt aus dem Club San Lorenzo de Almagro. „Er ist ein schneller, technisch versierter Spieler mit gutem Schuss, der sich durchzusetzen weißt“, betont RHC-Präsident Michael Schwendinger. Dornbirn´s neue Nummer 7 ist diese Woche in Zürich gelandet und anschließend in der Stadthalle vom Vorstand gleich in Empfang genommen worden. „Die Dokumentenabwicklung ist erledigt und der Argentinier für das Saison-Opening an diesem Wochenende gegen Uri bereits spielberechtigt“, freut sich Schwendinger.