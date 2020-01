RHC Dornbirn unterlag Wimmis nur ganz knapp

Es wurde die erwartet knappe Partie mit abwechselnder Führung und dem besseren Ende für die Gastgeber.

Brunner gelang in der vierten Spielminute durch einen Abpraller der Führungstreffer, welcher bis zum Kabinengang anhielt. Nach Wiederanpfiff drehte Wimmis durch einen abgefälschten Weitschuss und einem Treffer von Gmür das Ergebnis zu ihren Gunsten auf 2:1. In der 40. Minute erzielte Fässler per Volleytor den Ausgleich. Eine blaue Karte durch Hagspiel brachte die Hausherren in Überzahl erneut in Führung. Dornbirn drückte auf den Ausgleich, bekam Sekunden vor Ende nach einem Foulspiel nochmals einen direkten Freistoß zugesprochen, dieser fand jedoch leider nicht mehr den Weg ins Tor.