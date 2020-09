RHC Dornbirn tritt auf der europäischen Bühne an

Am Samstag fand in Lissabon die Auslosung zum WSE-Cup 2020/21 statt, bei der Dornbirns Rückzug wegen steigender COVID-19 Fälle keine Beachtung fand und zu einer Zwangsteilnahme verdonnert wurde. Die Ziehung brachte dem RHC Dornbirn den französischen Club Le Poiré Roller, wobei die Messestädter in der ersten Runde Heimvorteil genießen. Der Sieger aus der Hin-/Rückrunde trifft im 1/8-Finale am 12. Dezember zuhause auf Follonica 1952, was für den italienischen Neo-Coach Francesco Dolce ein Schmankerl wäre. Die Gesundheit von Spieler und Zuseher haben absoluten Vorrang, wir werden die Vorschriften genau einhalten und danach handeln.