RHC Dornbirn trifft auf Vordemwald

Dornbirn will im Schweizer Cup Favoritenrolle gerecht werden.

Dornbirn. Am Samstag treten die Dornbirner im Rahmen des Schweizer Cups bei NLB-Ligist Vordemwald an. Für die favorisierte Dolce-Truppe heißt es: „Verlieren verboten“, will man nicht schon im Achtelfinale die Segel streichen. Jedoch dürfen Brunner & Co den Zweitligisten nicht unterschätzen, sie spielen jedes Jahr um den Aufstieg in die NLA mit und haben beim letzten Cupspiel Spitzenreiter Genf zuhause alles abverlangt. Mit einem überzeugenden Kantersieg gegen die Uttigen Devils und einer knappen Niederlage gegen NLB-Titelaspirant Thunerstern starteten die Vordemwäldler in die Meisterschaft. Das letzte Aufeinandertreffen liegt bereits zwei Jahre zurück, wo sich die beiden Teams im Rahmen eines Vorbereitungsspieles in der Stadthalle gegenüberstanden.