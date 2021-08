RHC Dornbirn testete beim Kyburg-Cup in Thun

Neuer Goalie Garramuño gab beim Turnier seinen Einstand.

Bei den Messestädtern feierte der argentinische Neuzugang im Tor, Andrés Garramuño, sein Debüt. Das Auftaktspiel am Samstag gegen Wolfurt verschlief die Dolce-Truppe total, das Passspiel funktionierte noch nicht wie gewohnt, zudem fehlte es an der Effizienz vor dem Tor. Nach einem 1:4 Rückstand kamen die Dornbirner gegen Ende immer besser ins Spiel und hatten noch einige Hochkaräter für den Ausgleich auf dem Schläger. Kaum wieder zu erkennen der Spielverlauf im zweiten Spiel gegen den RSC Uttigen. Die Messestädter hatten ein leichtes Spiel, ließen defensiv nur wenige Chancen zu und fuhren einen ungefährdeten 7:2 Erfolg ein. Die starke Anfangsphase gegen Diessbach ließ nach dem ersten Gegentreffer schnell nach, die Seeländer verteidigten sehr gut und hielten das Tempo wie gewohnt hoch, zudem wurden Chancen, abermals nicht genutzt.

Am Sonntagmorgen schien gegen das Schweizer U19-Nationalteam zunächst alles nach Plan zu verlaufen. Die Dornbirner gaben den Ton an und führten bereits mit 4:0, ehe ein individueller Fehler und ein fragwürdiger Penalty die jungen Schweizer wieder ins Spiel brachten. Vor allem der letzte Treffer zum 5:5 Ausgleich drei Sekunden vor Schluss war sehr bitter. Bei der letzten Partie gegen Gastgeber Thunerstern mussten Brunner & Co schließlich dem Kräfteverschleiß Tribut zollen – statt den Ausgleichstreffer zu erzielen, kassierten die Schwarz-Gelben den dritten Treffer und verloren mit 1:3.