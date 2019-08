RHC Dornbirn testet gegen Deutschen Vizemeister

Dornbirn freut sich über Rückkehr von Erfolgs-Coach Gende.

Dornbirn. Die rollhockeyfreie Zeit neigt sich dem Ende zu und die Cracks des RHC Dornbirn schwitzen bereits im Kraftraum und beim Konditionstraining um gut vorbereitet in die neue Saison zu starten. Der Spielerkader wird durch den Zuzug einiger Junioren verstärkt und ausgebaut. Florian und Tobias Lechleitner, sowie Michael Sahler werden versuchen – nach langer Verletzungspause – sich in der ersten Mannschaft zu etablieren. Weiters bleibt Alberto Garcia dem Verein erhalten, er kann sich in dieser Saison als Spieler voll und ganz auf seine Stärken konzentrieren.

An die Bande zurückgekehrt ist mit Jesus Gende der Erfolgstrainer vergangener Jahre. Unter seiner Leitung hat Dornbirn große Erfolge gefeiert. 2014 kam der gebürtige Spanier als Spielertrainer in die Messestadt, holte mit der Mannschaft bis 2018 den NLB-Meistertitel was zugleich der Aufstieg in die NLA deutete. Dazu kam der historische Sieg im Schweizer Cup, drei Österreichische Meistertitel und das Weiterkommen im CERS-Cup in die nächste Runde.