RHC Dornbirn steht vor Herausforderung

Das Spitzenspiel gegen Uttigen am kommenden Samstag findet vor leeren Rängen statt.

Dornbirn. Nach einer siebenwöchigen Pause trifft der RHC Dornbirn am kommenden Samstag, 27. Jänner im Spitzenspiel auf den Tabellenführer RSC Uttigen. Die Aaretaler hatten erst einmal in Biasca das Nachsehen, während Dornbirn auswärts bei den Uttigen einen Punkt holte. Mit einem komfortablen Vorsprung von vier Punkten und einem Spiel weniger als der Zweitplatzierte auf dem Konto, scheint das Playoff für Uttigen schon fast in trockenen Tüchern zu sein.