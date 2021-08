RHC Dornbirn startet Vorbereitungsphase

Beim Kyburg-Cup in Thun absolvieren Dornbirns Rollhockey-Cracks das erste Testspiel.

Dornbirn. Es geht endlich wieder los für den RHC Dornbirn. Vor mehr als zehn Monaten bestritten die Messestädter ihr letztes Spiel gegen ein Schweizer Team. Der alljährlich stattfindende Kyburg-Cup bietet dieses Wochenende in der MUR-Halle Thun den perfekten Rahmen für das erste Vorbereitungsturnier. Nächsten Samstag testen die Dornbirner daheim gegen den RSC Cronenberg, beim Branduhren-Cup in Wimmis folgen dann weitere wertvolle Testspiele bevor es am 18. September nahtlos zum Saisonauftakt in Diessbach übergeht.