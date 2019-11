RHC Dornbirn-Sieg nach Penaltyschießen gegen Uri

Nach der klaren Derby-Niederlage vor einer Woche wollte sich die Mannschaft vor eigenem Publikum rehabilitieren.

Von Beginn an tat sich das Heimteam jedoch schwer, ließ sich auf einen offenen Schlagabtausch ein und konnte gute Möglichkeiten nicht nutzen. Es dauerte eine Viertelstunde bis der erste Treffer in dieser Partie fiel, Hagspiel feuerte aus spitzem Winkel zur 1:0 Führung in die Maschen, ehe den Stieren per Abstauber postwendend der Ausgleich gelang. Kurz vor der Pause das gleiche Szenario in umgekehrter Reihenfolge. Uri geht durch einen Konter 3-gegen-2 erstmals in Führung, 21 Sekunden vor der Halbzeitsirene startete Stefan Sahler vom eigenen Tor durch und schlenzte den Ball von der Strafraumgrenze platziert ins rechte Eck.