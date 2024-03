RHC Dornbirn sichert sich trotz Niederlage Playoff-Platz

Spannende Qualifikationsrunde sichert dem RHC einen Platz in entscheidender Meisterschaftsphase.

„Es hat sich im Vorfeld ein wenig abgezeichnet – obwohl die Hälfte des Teams diese Woche mit Krankheit zu kämpfen hatte und das Training nur mit wenigen Spielern stattfinden konnte, zeigte die Mannschaft in der Anfangsphase keine Anzeichen von Schwäche“, so Trainer Francesco Dolce. Rafael Lestorto eröffnete mit einem Blitzstart und überlistete den gegnerischen Torhüter nach zehn Sekunden zur 1:0-Führung. Nach dem Ausgleichstreffer von Jan Schober antwortete Lestorto erneut und brachte sein Team erneut in Führung. Dann entwischte Sebastian Mostögl und versenkte den Ball in der hohen Ecke. Mit einem 3:2-Vorsprung ging es für die Dornbirner dann in die Halbzeitpause.