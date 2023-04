RHC Dornbirn scheiterte in Wimmis

Strafminuten entschieden zweites Playout-Spiel.

Dornbirn. Der RHC Dornbirn hat das zweite Playout-Spiel der Best-of-Five-Serie gegen den RHC Wimmis mit 3:1 verloren. Beide Mannschaften gingen mit viel Engagement und Ehrgeiz ins Spiel und versuchten, Fehler zu vermeiden und die sich bietenden Chancen zu nutzen.

Die Wimmiser standen wie gewohnt eng in der Verteidigung und versuchten über ein paar Weitschüsse Torhüter Gomes Da Silva zu bezwingen, aber auch die Dornbirner ließen hinten zunächst nichts zu. Erst als Jochum in der 17. Minute eine blaue Karte aushändigte, nutzte Gottwald im Powerplay die Chance und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Doch die Dornbirner kämpften sich zurück, und kurz darauf erhielt Meier auf der anderen Seite eine Zwei-Minuten-Strafe. Den daraus resultierenden direkten Freistoß verwertete Maniero sehenswert zum Ausgleich, was auch der Pausenstand deutete.

Nach dem Seitenwechsel tat sich zunächst wenig auf beiden Seiten. Beide Mannschaften waren bemüht, den entscheidenden Treffer zu erzielen, doch es blieb torlos. In der 45. Minute gelang Pfähler schließlich ein Weitschuss, der die Heimischen wieder in Führung brachte. Als Lestorto auch noch eine blaue Karte bekam, nutzte Brand wieder ein Powerplay und verwertete einen Abpraller in Überzahl zum 3:1.

Durch Ausfälle geschwächt

Ohne die wichtigen Zugpferde Gomez del Torno, Hagspiel und Mostögl fehlte es den Messestädtern an entscheidender Durchschlagskraft, um noch einmal richtig Druck aufzubauen. Trotz aller Bemühungen fehlte es am Ende an der Zeit und Luft, um die Partie noch zu Gunsten der Dolce-Equipe zu drehen.

Das Fazit des Trainers: „Die zwei Tore in Unterzahl hätten locker verhindert werden können. Zudem fehlte ein wenig der Kampfgeist, ebenso wie Gomez del Torno, der normalerweise viel Sicherheit ins Spiel bringt.“ Dornbirns Nummer Acht wurde am Sonntag in der Früh stolzer Vater von Tochter Elena.