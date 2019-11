RHC Dornbirn ohne Gegentor in die nächste Runde

Die Dornbirner gewannen in Herne Bay auch das Rückspiel gegen Soham knapp mit 1:0.

Dabei kontrollierten Brunner & Co während der gesamten Partie das Geschehen, ließen den Engländern nicht den Hauch einer Chance und stiegen mit einem Gesamtscore von 9:0 in die nächste K.O.-Runde auf.

Das Spiel begann in der Startphase ähnlich wie zuhause, Dornbirn einwenig verhalten und ließ die Hausherren einige male zu Abschlüssen kommen. Nach zwei Standardsituationen hielt Torhüter Mirantes seine Farben im Spiel und nahm den Engländer schnell die Hoffnung auf ein Weiterkommen. In der 11. Minute erzielte Gomez del Torno aus einem Freistoß heraus das 1:0. Der Führungstreffer brachte Sicherheit in ihr Spiel und verlagerte das Geschehen zunehmend in die gegnerische Hälfte. Soham versteckte sich allerdings nicht, versuchte mit Kampf dagegenzuhalten und lauerte auf Konter. Aber sowohl die Gäste als auch die Gastgeber ließen im Spiel nach vorne jegliche Effektivität vermissen.