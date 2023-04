RHC Dornbirn nach Heimniederlage mit dem Rücken zur Wand

Dornbirns Rollhockey-Team verliert Playout-Partie gegen Wimmis.

Nach der Halbzeitpause nahm das Spiel ordentlich Wind auf, Dornbirn erhöhte das Tempo und den Druck, die Tore schossen aber die Gäste. Wimmis zog innerhalb von zehn Minuten mit vier Treffern vorentscheidend auf 1:5 davon und schockte die Hausherren. Brunner & Co kämpften zwar weiterhin bemüht und tapfer, waren größtenteils im Ballbesitz, doch die Schweizer ließen nichts mehr zu. Gomez del Torno konnte zwar noch den Anschlusstreffer zum 2:5 erzielen, doch Kapitän Brunner scheiterte beim Versuch vom Penaltypunkt, den Rückstand weiter zu verkürzen. Trotz Dauerbeschuss in der Endphase, war Wimmis-Torhüter Kauter, der in der Schlussminute noch für den 20-jährigen Töndury Platz machte, nicht mehr zu bezwingen und so endete das Spiel für Dornbirn mit einer klaren 2:6-Niederlage.