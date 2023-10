RHC Dornbirn muss eine Niederlage einstecken

Diessbach profitierte von Problemen der Dornbirner Rollhockey-Cracks.

Dornbirn. Das Aufeinandertreffen zwischen dem RHC Diessbach und dem RHC Dornbirn am vergangenen Wochenende versprach Hochspannung, doch die Dornbirner kamen von Anfang an nicht ins Spiel, kämpften mit dem Belag und fanden nie den richtigen Rhythmus. Die Hausherren hingegen demonstrierten ihre Schnelligkeit im Spiel und präsentierten sich als geschlossenes Team.

In den ersten 13 Minuten wehrten sich Brunner & Co tapfer gegen die anhaltenden Offensivbemühungen der Gastgeber, bis Lorenzo Rui schließlich den Führungstreffer erzielte. Doch selbst beim Doppelpack durch Yanic Dysli schienen die Dornbirner den Seeländern die Chancen vor dem Tor geradezu zu schenken, da klassische Abwehrfehler die Tore begünstigten.

Nach dem Seitenwechsel fand der RHC Dornbirn neuen Mut und konnte einige gute Möglichkeiten nutzen. Martin Maturano erzielte den wichtigen Anschlusstreffer zum 3:1 und kurz darauf brachte Rafael Lestorto mit seinem Treffer wieder Spannung in die Partie. Die Dolce-Truppe bekam Aufwind verabsäumte es aber, den Ausgleich zu erzielen. Stattdessen wurden sie von Verletzungen geplagt, als Kilian Hagspiel in die Bande krachte und sich an der Schulter verletzte, Sebastian Mostögl einen Ball ans Auge bekam und Kilian Jochum einen Ellbogenschlag auf das Kiefer abbekam. Trainer Francesco Dolce waren die Hände gebunden und konnte nicht mehr durchwechseln. Der junge Argentinier Franco Carassai feierte sein NLA-Debüt im RHC-Trikot und bekam zusammen mit Florian Lechleitner ordentlich Spielzeit. Am Ende gab es für die Messestädter eine klare 2:6-Niederlage.