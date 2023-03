RHC Dornbirn möchte letzte Chance nutzen

Nur mit einem Sieg gegen den RSC Uttigen können die Dornbirner weiter auf das NLA-Playoff hoffen.

Dornbirn. Die letzten beiden Ligabegegnungen sind für die Dornbirner Rollhockey-Cracks bereits Endspiele. „Die Hoffnung auf die Playoffs sind zwar noch vorhanden aber der Weg dorthin ist sehr steinig“, erklärt RHC-Präsident Michael Schwendinder. Vor zwei Wochen warfen die Uttiger nach einem Penaltykrimi Dornbirn aus dem Schweizer Cup-Bewerb, nun kommt es am Samstag, 11. März ab 18.00 Uhr, zur nächsten Entscheidung – wieder in der Rollhockeyhalle Grüeneblätz.

Für beide Teams zählt nur ein Sieg, um sich die NLA-Playoff-Teilnahme zu sichern. Der Verlierer verabschiedet sich aus dem Playoff-Rennen und spielt um den Abstieg. Für Uttigen ist es das letzte Spiel in der Qualifikationsrunde, ohne einen Punktgewinn ist der Zug abgefahren. Dies gilt jedoch auch für die Messestädter, die bislang in dieser Saison mit den Aaretalern ihre Mühen hatten. Daheim lief man bei der 1:4 Heimniederlage ins offene Messer und auch beim Cup-Aus waren die Dornbirner zwar die bessere Mannschaft, scheiterten jedoch an der Chancenauswertung. Dazu kommt das Verletzungspech von Topscorer Kilian Hagspiel, dem quirligen Sebastian Mostögl sowie Jonas Fäßler, was das Ganze natürlich keineswegs leichter macht.