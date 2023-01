RHC Dornbirn mit Pech und Nullnummer in Genf

Dornbirns Rollhockey-Cracks kehrten mit einer Niederlage zurück.

Gleich zu Beginn der Auswärtspartie in Genf gerieten die Dornbirner durch zwei Verteidigungsfehler mit 0:2 in Rückstand und wurden von einem Jimenez-Doppelpack bereits nach sechs Minuten kalt erwischt. Die anfänglichen Startschwierigkeiten legten sich mit Fortlauf des Spieles immer besser. Gomez del Torno verkürzte nach einem Solo von der Mittellinie auf 1:2. Nach einem Spielerwechsel brachte der frisch reingekommene Lechleitner den Ball nicht aus der eigenen Hälfte heraus. Genf konterte über Jimenez, der zum dritten Mal zur Stelle war und die Führung ausbaute. Mit 2:3 ging man schließlich in die Pause.