RHC Dornbirn legt vor

Der RHC Dornbirn feierte am Samstag einen souveränen 5:1-Sieg gegen Wimmis.

Der RHC Dornbirn feierte am Samstag einen souveränen 5:1-Sieg gegen Wimmis. ©RHC

Der RHC Dornbirn feierte am Samstag einen souveränen 5:1-Sieg gegen Wimmis. ©RHC

Dornbirns Rollhockey-Team triumphierte im ersten Playout-Spiel gegen Wimmis.

Dornbirn. In einem spannenden Spiel konnte sich der RHC Dornbirn am vergangenen Samstag in der Dornbirner Stadthalle letztendlich deutlich mit 5:1 gegen Wimmis durchsetzen, aber der Weg dorthin war nicht einfach. Es war ein hart umkämpftes Spiel, das lange Zeit offen war. Die Zuschauer mussten über 20 Minuten warten, bis der erste Treffer des Abends fiel. Gomez del Torno leitete über Lestorto einen Konter ein, dieser entwich aus der eigenen Hälfte, zog von der Strafraumgrenze ab und erwischte Torhüter Kauter im langen Eck.

Nach Seitenwechsel hielten die Niedersimmentaler zunächst weiterhin tapfer dagegen und waren dem Ausgleich näher, wie dem Zwei-Tore-Vorsprung der Hausherren. Torhüter Kauter, der die Rolle für Stammtorhüter Iseli übernahm, machte eine gute Figur und hielt sogar einen direkten Freistoß von Gomez del Torno nach einer blauen Karte gegen Gottwald. Doch dann kam der Doppelschlag von Jochum und Maniero, der Dornbirn durch zwei Weitschüsse mehr Luft verschaffte. Der 3:1 Anschlusstreffer von Gottwald brachte die Messestädter aber nicht in Schwierigkeiten. Gomez del Torno fälschte nur eine Minute später ein Mostögl-Schuss gekonnt zum 4:1 in die Maschen. In der Schlussphase setzte Wimmis nochmals alles auf eine Karte, ersetzte mehrmals den Torhüter für einen fünften Feldspieler, blieb aber ohne Erfolg. Zwei Sekunden vor Schluss fing sich die Grippo-Truppe das zehnte Teamfoul ein und Maniero versenkte den Direkten mit seinem zweiten persönlichen Treffer zum Endstand 5:1.

Zufriedener Coach