RHC Dornbirn kämpft gegen Thunerstern um gute Ausgangslage

Dornbirns Rollhockey-Cracks wollen beim kommenden Heimspiel unbedingt punkten.

Dornbirn. Das letzte Qualifikationswochenende in der Schweizer NLA bringt nochmals viel Spannung und offene Fragen mit sich. An der Tabellenspitze hat sich ein Dreikampf um den Qualifikationssieg entwickelt und auch die Ränge Vier bis Sechs sind noch heiß umkämpft. Genf hat es gegen Diessbach am kommenden Wochenende selbst in der Hand noch in die Finalrunde zu kommen, oder gar auf den sechsten Rang abzurutschen. Uttigen ist durch und hofft auf einen Ausrutscher von Genf den momentanen Playoff-Rang nicht zu verlieren. Der RHC Dornbirn freut sich nach einer langen Auswärtsserie am Samstag, 18. März wieder auf ein Heimspiel und kann bei einem Sieg gegen die Sterne mit Uttigen gleichziehen. Trotz des besseren Torverhältnisses können die Messestädter nicht mehr um den Titel mitmischen, da bei Punktegleichheit die direkte Begegnung zählt und da liegen die Aaretaler vorne.