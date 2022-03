RHC Dornbirn im Tessin vor keiner leichten Aufgabe

Dornbirns Rollhockey-Team trifft am Samstag auf den RC Biasca.

Dornbirn. Die Playoff-Ränge in der Schweizer NLA sind schon so gut wie vergeben, Dornbirn benötigt noch einen Punkt aus fünf ausstehenden Partien, um sich auf keine „Rechenspielchen“ mehr einzulassen.

Die Niederlage von Uttingen im Direktduell gegen Biasca spielte den Dornbirnern am vergangenen Wochenende zudem in die Karten. Diese gelten dabei noch als große Unbekannte, denn mit bislang am wenigsten absolvierten Spielen können sich die Messestädter in der Tabelle noch zwischen Rang 1 bis 5 einnisten. Gegen Biasca wollen die Gelb-Schwarzen ihren Lauf fortsetzen und weiter punkten, denn auch der Qualifikationssieg zwischen Genéve, Diessbach und Dornbirn ist noch nicht bestimmt.