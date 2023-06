RHC Dornbirn im Siegesrausch

Die Dornbirner gewinnen ÖM-Derby gegen Wolfurt und feiern Klassenerhalt in der Schweizer Liga.

Nach dem Kabinengang kamen die Messestädter aufgeweckter aus den Katakomben, trauten sich mehr zu, aber die Tore erzielten anfangs die Rot-Schwarzen. Zuerst rutschte Keeper Gomes Da Silva eine Gallego-Hereingabe unglücklich durch die Hosenträger, drei Minuten später zog Daniel Zehrer allein aufs Tor und verwertete routiniert zum erneuten Führungstreffer der Wolfurter. Doch Dornbirn, in Person von Gomez del Torno, egalisierte nur Sekunden später zum Ausgleich. Die Dolce-Truppe war wieder im Spiel und suchte die Entscheidung. Lestorto scheiterte gleich einige Male, doch mehr als ein Lattentreffer blieb dem Geburtstagskind an diesem Abend nicht vergönnt. 14 Minuten vor Spielende traf dann Maniero zum 4:3 und brachte so wieder den Führungswechsel. Der gefeierte Torschütze sorgte dann wenig später für eine Schrecksekunde, als ihm ein abgefälschter Schuss zwischen die Augen traf und mit sieben Stichen im Spital genäht werden musste. Die ungewollte Spielunterbrechung brachte den ersatzgeschwächten Dornbirner wieder Luft zum Verschnaufen, die bis zum Spielende anhielt. Brunner & Co brachten damit den knappen Auswärtssieg ins Trockene und gehen beim Rückspiel am Samstag, 24. Juni in der Stadthalle Dornbirn mit einem kleinen ÖM-Vorteil in die Titelverteidigung.