RHC Dornbirn holt italienischen Top-Serie A-Spieler

Dornbirns Rollhockey-Team verstärkt sich pünktlich zum Saisonstart.

Dornbirn. Der RHC Dornbirn hat in der letzten Saison über die coronabedingte, verlängerte Weihnachtspause zwei wichtige argentinische Stützen abgeben müssen und sich mit einem dünnen Kader aber bravourös durch die Meisterschaft gekämpft. Die heurige Vorbereitung sowie der Saisonstart sehen nach wie vor noch nicht rosig aus. Nie konnte vollzählig trainiert werden, das Verletzungspech sowie berufliche Abwesenheiten prägen weiterhin das Geschehen. Im Tor setzten die Dornbirner erstmals komplett auf Eigenbauspieler, mit Abraao Gomes Da Silva, Tobias Lechleitner und Aron Sohm hat man drei starke Nachwuchshoffnungen im Gehäuse.

Als Verstärkung und Ergänzung der Kaderbreite haben die Verantwortlichen die Fühler kurz vor Saisonstart nach Italien ausgestreckt und mit dem italienischen Serie A-Spieler Giorgio Maniero einen Transfercoup gelandet. Der 26-jährige Defensivspieler von Hockey Vercelli bringt reichlich Erfahrung mit – „ein Denker und Lenker, der uns noch viel Freude bereiten wird“, betont Edi Calvin vom RHC-Vorstand. Mit Hockey Correggio schaffte er 2016 den Aufstieg in die Serie A1, wo er unter anderem vier Jahre lang auch bei Hockey Scandiano, das Level in der höchsten italienischen Liga hielt. 2021 verhalf er Hockey Vercelli auf Anhieb zum Aufstieg in die Serie A1, wo er bis zuletzt spielte.