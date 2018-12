RHC Dornbirn ging in Wimmis leer aus

Das Sonntagspiel in Wimmis brachte dem RHC Dornbirn nicht den erhofften Punktzuwachs um sich in der oberen Tabellenhälfte abzusetzen.

Die Hausherren warteten mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung auf und gingen in der 9. Minute durch Gmür mit 1:0 in Führung. Dornbirn´s Antwort kam drei Minuten später durch den momentan besten Ligascorer Kilian Hagspiel. Beim Stande von 1:1 änderte sich bis zur Pause dann auch nichts mehr. Nach Wiederbeginn brachte Hagspiel die Messestädter mit 2:1 in Führung, dies sollte der letzte Dornbirner Treffer an diesem Sonntag in der Herrenmatte bleiben denn die Hausherren erzielten noch drei Treffer zum 4:2 Endstand. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, es haperte jedoch wieder einmal an der Chancenauswertung. Es liegt im Moment viel daran ob die Standards verwertet werden können oder nicht und wie konzentriert in der Defensive verteidigt werden kann. Dornbirn fehlte heute der nötige Biss um aus dem Simmental Punkte mitnehmen zu können. Bereits nächsten Samstag geht die Reise zu Tabellennachbar nach Genf.