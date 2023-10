RHC Dornbirn gewinnt in Genf und thront an der Spitze

Die Partie in der Westschweiz wurde zu einer klaren Sache für Dornbirns Rollhockey-Team.

Dornbirn. Der RHC Dornbirn startete vergangenes Wochenende perfekt in die Partie am Genfersee. Bereits nach einer Minute erhielt Matteo Tercier eine blaue Karte und wie schon im ersten Spiel, zeigte sich Kilian Hagspiel vom Punkt selbstsicher und verwandelte den direkten Freistoß sehenswert zur 1:0-Führung. Nur zwei Minuten später war Neuzugang Martin Maturano für die Hausherren nicht zu halten und schoss den Ball aus spitzem Winkel an Torhüter Diaz Cosme vorbei ins lange Eck. Mit einer sehenswerten Hereingabe assistierte dann Martin Maturano den in der Mitte lauernden Kapitän Roche Brunner, der den Ball zum 3:0 ins Netz manövrierte. Dieser Drei-Tore-Vorsprung nach neun Minuten in Genf war eine klare Ansage. Danach erspielten sich die Dornbirner weitere gute Torchancen und hätten bis zur Halbzeit sogar noch höher führen können.