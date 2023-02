RHC Dornbirn gewinnt bei Uri im Nachsitzen

Dornbirn holt nach desaströser Halbzeit zwei Punkte in Extremis.

Bereits vor dem Spiel war klar, dass sich Dornbirn in einer schwierigen Phase befindet und nur noch ein Sieg Hoffnung auf die Playoffs machen kann. Zu allem Pech von gesperrten und verletzten Spielern kam am Samstagabend noch eine Hiobsbotschaft von Topscorer Kilian Hagspiel, der sich beim Schifahren einen Wirbel gebrochen hatte und für den Rest der Saison ausfällt. Dies erweckte auch bei den Hausherren Glaube an den ersten Saisonsieg, vor allem als Spielertrainer David Gonçalves die Stiere mit 1:0 in Führung brachte. Kapitän Roche Brunner egalisierte aber drei Minuten später zum Ausgleich, läutete dann aber mit seiner blauen Karte eine unglückliche Phase ein. Nicola Imhof verwertete den direkten Freistoß im Nachsetzen und drei Minuten später legte Jannis Fussen auf 3:1 nach. Eine Auszeit der Dornbirner brachte nicht die erwünschte Reaktion, im Gegenteil, es setzte für Florian Lechleitner die nächste Blaue, was Marco Dubacher wiederum zur 4:1-Führung nutzte.