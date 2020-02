RHC Dornbirn gewann wieder im Penaltyschießen

5:4-Erfolg in Uri bedeuten für die Dornbirner erneut wertvolle Punkte

Die Dornbirner wiederholten ihren Triumph und fuhren zum wiederholten Male in dieser Saison einen 5:4 Penalty-Sieg gegen Uri ein. Nach gutem Start verspielten die Messestädter wie schon des öfteren in der laufenden Meisterschaft eine komfortable Pausenführung, retteten sich in die Nachspielzeit und entschieden ihr bereits fünftes Overtime-Spiel für sich.