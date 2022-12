RHC Dornbirn erobert NLA-Tabellenführung zurück

Dornbirns Rollhockey-Cracks feiern Sieg gegen Wimmis.

Dornbirn. Mit einem 7:5-Sieg gegen Wimmis eroberte sich der RHC Dornbirn am Wochenende die Tabellenführung zurück. Wimmis eröffnete das torreiche Spiel in der Stadthalle und verwandelte im zweiten Anlauf einen Abpraller zur Führung. Maniero kam von der Seite und wollte auf den mitlaufenden Mostögl aufspielen, der Ball fand jedoch über einen Rollschuh der Gäste den Weg zum Ausgleich ins Tor. Dann holte sich Hagspiel eine blaue Karte und erneut brachte Meier die Niedersimmentaler per Weitschuss im Powerplay in Front. In der 20. Minute wurde Jochum dann von Hagspiel bedient, dieser zog riskant vor das Tor und erwischte Torhüter Iseli zum 2:2 Ausgleich zwischen den Beinen.

Zweite Halbzeit für Dornbirn

Nach Seitenwechsel drehte Dornbirn den Spieß erstmals um. Nach nur wenigen Sekunden musste Gottwald für zwei Minuten auf die Strafbank, als Hagspiel per direktem Freistoss nur das Metallgehäuse erklingen ließ, stand Jochum bei einem Abpraller im Powerplay goldrichtig und feierte neben dem Führungswechsel seine ersten beiden NLA-Saisontore.

Danach ging es Schlag auf Schlag, zwar egalisierte die Gäste nur Augenblicke später auf 3:3, doch spätestens nach der blauen Karte durch Pfähler rollte die Kugel für die Messestädter. Auch Maniero scheiterte zunächst per Freistoss an Torhüter Iseli, versenkte aber im Powerplay einen Weitschuss souverän zum 4:3. Auch Liga-Topscorer Hagspiel ließ sich nicht zweimal bitten und traf nach zahlreichen Pfostenschüssen in den letzten Partien wieder einmal ins Schwarze. Hagspiel fand wieder zu seinem Torriecher zurück und doppelte per Heber zum Drei-Tore-Vorsprung nach.