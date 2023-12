RHC Dornbirn erkämpft sich Sieg in Biasca

Die Dornbirner holen sich wichtige Punkte, um am Play-Off dranzubleiben.

Dornbirn. In einer äußerst knappen und ziemlich ausgeglichenen Partie fand der RHC Dornbirn vergangenes Wochenende bei der Auswärtspartie gegen Biasca das bessere Ende für sich und gewann mit 3:5. Die Palaroller-Halle in Biasca präsentierte sich kalt, der Belag nicht ideal und Pässe waren nur schwer zu spielen, doch die Dornbirner behielten in diesem anspruchsvollen Umfeld die Oberhand.

„Das Spiel war stets auf Messers Schneide, obwohl wir mehrmals in Führung gingen“, resümierte RHC-Präsident Michael Schwendinger. Nach einer vielversprechenden Chance der Hausherren konterten die Messestädter über Martin Maturano und Kilian Hagspiel, wobei Letzterer mit dem ersten Gegenzug nach eineinhalb Minuten verwertete. In der 12. Minute egalisierte der argentinische Spielertrainer Pablo Saez per Penalty zum 1:1-Ausgleich. Martin Maturano stellte noch in derselben Minute, ebenfalls vom Punkt, die Führung wieder her. Die Violetten schafften es dann durch einen Bigiotti-Rebound, den Torhüter Gomes Da Silva zuvor zweimal hielt, zum 2:2 auszugleichen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgte Kilian Hagspiel für eine Schrecksekunde, als er sein zweites Tor schoss und mit dem Kopf gegen das Torgehäuse prallte. Mit brummendem Kopf und einer 2:3-Pausenführung ging es in die Kabine.