RHC Dornbirn erkämpft sich erster Auswärtssieg

In Uttigen gab es für die Dornbirner die ersten zwei Punkte auf fremden Terrain

Die Dornbirner haben sich für das Auswärtsspiel in Uttigen viel vorgenommen, begannen stark und gingen früh durch einen Gegenangriff in Führung. Eine herrliche Ballstafette über Brunner und Garcia, verwandelte Gomez del Torno gekonnt zum 1:0. 81 Sekunden später war dasselbe Trio am nächsten Treffer beteiligt, nur diesmal hieß der Schütze Brunner, welcher einen Augenblick im Strafraum alleine gelassen wurde und zur 2:0 Führung einnetzte. In der 13. Minute holte Greimel für Uttigen eine blaue Karte, den fälligen direkten Freistoß verwertete Gomez del Torno souverän zum 3-Tore-Vorsprung. Diesen Zwischenstand kennen die Dornbirner nur zu gut, auch gegen Wimmis führte man zuhause mit drei Toren und machte das Spiel am Ende unnötig packend. Eine blaue Karte durch Fäßler ließ alte Erinnerungen aufleben, die Hausherren hatten gleich mehrere Chancen auf den Anschlusstreffer, doch der starke Dornbirner Rückhalt Mirantes hielt seinen Kasten bis zur Pause sauber.