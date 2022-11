RHC Dornbirn erhält Dämpfer

Trotz Niederlage gegen Uttigen zeigt sich Dornbirns Rollhockey-Team optimistisch.

Dornbirn. Der RHC Dornbirn erlitt am vergangenen Samstag beim Heimspiel gegen Uttigen einen herben Dämpfer. Anfangs spielten die Gäste munter darauf los und gingen bereits früh durch einen 3:2-Konter mit 1:0 in Führung. Nach sieben Minuten egalisierte Mostögl für die Hausherren verdient auf 1:1. Ein wenig glücklich fiel der erneute Führungstreffer der Aaretaler, als ein Weitschuss durch Frey von Manieros Oberkörper ins eigene Tor abprallte. Hagspiel hatte per Penalty den Ausgleich auf dem Schläger, verlor aber das Duell gegen Torhüter Vizio und so ging es mit einem 1:2-Pausenstand in die Kabinen.