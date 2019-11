RHC Dornbirn empfängt ungeschlagenen Leader

Der RHC Dornbirn empfängt am Samstag um 18 Uhr das einzige noch ungeschlagene NLA-Team in der Stadthalle.

Leader Genf zeigt sich bisher sehr abgezockt und ohne Schwächen, haben mit fünf Spielen am wenigsten absolviert und stehen dennoch auf dem Treppchen ganz oben. Das Team aus der Romandie hat im Vergleich zum Vorjahr mächtig an Breite gewonnen. Dazu gehören die beiden Rückkehrer Flavio Silva (von Montreux HC) und Federico Garcia Mendez, der seine mehrjährige Sperre abgesessen hat. Die Westschweizer melden deutlich Titelambitionen an und werden auch ohne den rotgesperrten von Däniken in der Stadthalle versuchen ihre Ungeschlagenheit zu bewahren. Bei Genf zeigt sich besonders ein Trio in Torlaune, die beiden Spanier Mata und Coll sowie der ehemalige Nationalspieler Desponds treffen am laufenden Band, sie erzielten bislang mehr als zwei Drittel aller Tore für die Calvinstädter.