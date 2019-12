RHC Dornbirn empfängt Titelmitfavorit Montreux

Zum letzten Heimspiel im Jahr wollen die Dornbirner gegen Montreux nochmals alle Kräfte für die bevorstehende achte Schweizer NLA-Runde bündeln.

Mit diesem weihnachtlichen Ausklang bekommt es die Gende-Truppe mit einem der Titelaspiranten kurz vor der Saison-Halbzeit zu tun. Das Team aus der Schweizer Riviera könnte sich mit einem Sieg in der Tabelle leicht absetzen und einen wichtigen Schritt Richtung Playoffs ebnen. Auch für Dornbirn wären die Punkte enorm wichtig, um sich auf dem vierten Tabellenrang festzukrallen. Vor allem einen müssen die Messestädter in den Griff bekommen, Top-Goalgetter Pujals Marine Esteve ist für fast die Hälfte aller erzielten Tore der Westschweizer verantwortlich. Bei den Hausherren meldet sich Kilian Hagspiel nach einem Monat Verletzungspause wieder zurück.

Trainer Jesus Gende glaubt an seine Mannschaft und die Chance, gegen die Favoriten erfolgreich zu sein. „Wir benötigen mehr Spannung als beim letzten Spiel und müssen vor allem an uns glauben. Defensiv dürfen wir nichts anbrennen lassen und unsere Gelegenheiten im Angriff nutzen. Es wird wieder eine sehr schwere Partie aber wir sind bereit und wollen in der Stadthalle überraschen.