RHC Dornbirn droht das Aus im Europacup

Die Dornbirner wurden beim Hinspiel des Europacup Viertelfinales in Trissino kalt geduscht und mussten stark ersatzgeschwächt eine bittere 10:2 Niederlage hinnehmen.

Der erwartete Niveau-Unterschied machte sich bereits in den ersten Minuten klar bemerkbar. Die Italiener legten von Anfang an ein enormes Tempo mit großer Intensität vor und stellten bereits nach zweieinhalb Minuten durch Tore von Garcia, Malagoli sowie Neves die Weichen auf Sieg. Infolge konnte Coach Gende seine Jungs nach einem Timeout besser auf die Gangart der Gastgeber einstellen, auch wenn Neves noch vor der Pause das 4:0 erzielte.

Im zweiten Spielabschnitt verkürzte Gomez per Backhand-Schuss auf 4:1 und ließ für seine Farben kurz Hoffnung aufkeimen. Doch die Freude währte nicht lange, Trissino gab weiterhin den Ton an und erzielte innerhalb fünf Minuten weitere vier Tore. Beim Stande von 8:1 wechselten dann beide Teams ihre Torhüter, so hütete bei Dornbirn für Mirantes neu Gomes Da Silva den Kasten. Hagspiel brachte die kleine mitgereiste Anhängerschar noch ein letztes Mal an diesem Abend durch einen verwerteten direkten Freistoß zum Jubeln. Ventura und Faccin setzten für die Trissinesi mit ihren Treffern den Schlusspunkt zum 10:2 im Pala Dante.