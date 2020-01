RHC Dornbirn brennt gegen Lyon auf großen Coup

Mit großer Erwartung sehnt man sich beim RHC Dornbirn dem Rückspiel gegen den französischen Erstligaclub RHC Lyon herbei.

Den Messestädtern bietet sich dabei nicht nur die Chance um den Aufstieg in die Runde der letzten acht Mannschaften, erstmals in der Vereinsgeschichte ist auch das Erreichen des Viertelfinale zum Greifen nah.

Eine große Herausforderung für den österreichischen Rekordmeister, obwohl die Generalprobe am Sonntag in Wimmis knapp verloren ging, werden wir den Franzosen einen heißen Tanz bieten. Die Hausherren brennen auf den großen Coup und wollen nach dem überraschenden 3:4 Auswärtssieg den Heimvorteil gegen die starken Franzosen nutzen. Lyon versucht viel durch Weitschüsse zum Erfolg zu kommen, dabei müssen die Dornbirner dort hinstehen wo es weh tut, um Gegentreffer zu vermeiden. Mit dem Spanier Alberto Garcia fehlt den Gastgebern dabei verletzungsbedingt ein wichtiger Abwehrspieler, dennoch wird die Gende-Truppe alles in die Waagschale werfen und sich vor eigenem Publikum mit einer starken Leistung präsentieren.

„Wir müssen frei im Kopf sein, Vollgas geben und mit viel Lust und Leidenschaft in diese Partie gehen,“ zeigt sich Goalgetter Kilian Hagspiel kämpferisch. Damit den Messestädtern am Ende das Lachen nicht vergeht, würde bereits ein Unentschieden reichen. Der Druck liegt aufgrund der Ausgangssituation definitiv bei den Lyonern. „Wir sind bereit für einen großartigen Moment, alles kann passieren, wir gehen mit Selbstvertrauen in das Match und wollen weiterkommen. Wir hoffen auf einen volle Halle und einer ausgelassenen Stimmung unserer tollen Fans“, betont Kapitän Roche Brunner. Für die wahren Fans beginnt das Spiel bereits um 18 Uhr, dabei gibt der Fanfarenzug Dornbirn bis zum Spielbeginn den Ton an!