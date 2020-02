RHC Dornbirn brachte Spitzenreiter Genf ins Wanken

RHC Dornbirn hat dem ungeschlagenen Tabellenführer Genf alles abverlangt.

Die Messestädter erarbeiteten sich anfangs einige Hochkaräter, den Führungstreffer erzielten aber die Gastgeber durch einen Konter. Gomez egalisierte in der 8. Minute einen Abpraller nach einem Hagspiel-Weitschuss zum 1:1. Genf Topscorer Coll und Tercier sorgten mit ihren Treffern für eine 3:1 Pausenführung für die Favoriten. Nach einem Zwei-Tore-Rückstand war die Ausgangslage für den zweiten Spielabschnitt natürlich erschwert überhaupt noch Punkte zu holen, doch ein starker Wille brachte Brunner & Co zurück ins Spiel. Mostögl schnappte Mata von der eigenen Strafraumgrenze den Ball ab, zog alleine aufs Tor und versenkte seinen ersten NLA-Ligatreffer eiskalt zum 3:2. Auf das Kontertor durch Silva reagierte Sahler innerhalb zwei Minuten gleich doppelt zum Ausgleich und brachte sein Team bereits zum siebten Mal in dieser Saison in eine Overtime. In der Verlängerung war dann der Saft beim dünnen Dornbirn-Kader draussen und der Leader machte mit drei Toren alles klar.