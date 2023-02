RHC Dornbirn bleibt weiterhin erfolglos im Frühjahr

Dornbirns Rollhockey-Team verliert auswärts gegen Biasca.

Dornbirn. Mit einer weiteren Enttäuschung endete das NLA-Auswärtsspiel in Biasca. Die Messestädter verloren im Tessin mit 4:2 und lassen die Playoff-Teilnahme immer in noch weitere Ferne rücken.

Dabei kamen Brunner & Co besser aus den Startlöchern und gingen nach einem Konter, den Hagspiel per Weitschuss unhaltbar unter der Latte versenkte, mit 1:0 in Führung. Nur 29 Sekunden später erfolgte jedoch der Ausgleich und später doppelte Ruggiero durch einen fragwürdigen Penalty zur erstmaligen Führung nach. Kurz vor der Pause sah Jochum dann auch noch die blaue Karte.

Nach Wiederanpfiff waren die Messestädter mehr im Ballbesitz und drückten auf den Ausgleich. Doch mitten in dieser Drangphase kassierte der eigentlich vom Torhüter gefoulte Hagspiel eine Zwei-Minuten-Strafe, was die Biaschesi im Powerplay zur 3:1 Führung ausnutzten. In der 35. Minute entwich Gomez del Torno per Konter und schloss einen Backhandschuss von der Strafraumecke erfolgreich zum 3:2 ab. Den trainerlosen Messestädtern gelang es nicht mehr, das Spiel an sich zu reißen, haderten immer wieder mit Fehlentscheidungen der Schiedsrichter und mussten durch einen Verteidigungsfehler den vierten Gegentreffer hinnehmen. Die Schlussoffensive blieb wieder einmal unbelohnt, dabei wäre es an den erarbeiteten Chancen nicht gelegen. Das Spiel endete schließlich 4:2 für die Gastgeber.