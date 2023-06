RHC Dornbirn beendet die Saison mit ÖM-Silber und Bronze

Am Wochenende wurde um den Ö-Meistertitel im Rollhockey gespielt.

Dornbirn. Nach dem 4:3-Auswärtsspiel in Wolfurt waren die Hoffnungen groß, in eigener Halle den österreichischen Meistertitel nach Hause zu spielen. Doch es kam anders, Wolfurts Siegeszug fuhr auch über Dornbirn hinweg und holte sich nach dem Wiederaufstieg in die Schweizer NLA mit dem NLB-Titel das Double. Auch für den Spieler Giorgio Maniero wäre ein Titelerfolg, nach dem Minimalziel Klassenerhalt in der Schweizer Nationalliga A, ein krönender Abschluss gewesen. Dornbirns Nummer 96 wurde nach einer durchwachsenen Saison vor dem Spiel würdig verabschiedet.