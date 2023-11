Revolutionäres AI Pin von Humane: Der Smartphone-Ersatz, der Ihre Hand in ein interaktives Display verwandelt

Smartphone ade! Die ehemaligen Apple-Experten von Humane haben mit der "AI Pin" eine modische Brosche entwickelt, die Künstliche Intelligenz stets griffbereit macht. Mit Kamera, Lautsprecher und Laser-Projektor projiziert die futuristische Brosche Informationen direkt auf die Handfläche.

Innovatives Accessoire

Obwohl ein Display fehlt, ist die Miniatur-Technik mit Kamera, Lautsprecher und Laser-Projektor bestückt. Letzterer kann Informationen direkt auf die Handfläche projizieren, beispielsweise das aktuelle Wetter oder Bedienelemente für die gerade laufende Musikwiedergabe. Das innovative Accessoire trägt den Namen „AI Pin“, wobei AI für „Artificial Intelligence“, also Künstliche Intelligenz, steht. Es fungiert als cleverer Sprachassistent, Telefon und Musikplayer in einem!

Futuristische Brosche

Die kreativen Köpfe hinter der Erfindung

An der Spitze des visionären Start-ups stehen Imran Chaudhri und seine Partnerin Bethany Bongiorno, zwei Designer, die sich bei Apple kennenlernten. Chaudhri, der 21 Jahre lang im Dienst des Technologie-Riesen stand – eine beachtliche Zeitspanne im schnelllebigen Silicon Valley –, und Bongiorno, die auf acht ebenso eindrucksvolle Jahre zurückblickt, sind für zahlreiche Apple-Patente verantwortlich, darunter die Entwicklung des iPhone-Homescreens und der legendären „Slide to unlock“-Entsperrfunktion der ersten iPhones. Während der Präsentation des „AI Pin“ demonstrierten sie verschiedene Szenarien, in denen die Brosche von Nutzen sein kann.