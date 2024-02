Revolution in der Medizintechnik: Smartphone misst Blutdruck

Ein Start-up aus Lausanne (Schweiz) macht es möglich: Die Blutdruckmessung über das Smartphone entspricht nun höchsten medizinischen Standards.

Vom Operationssaal zum Smartphone

Unter der Leitung von Patrick Schoettker, einem erfahrenen Anästhesisten und Professor am Universitätsspital Lausanne, wurde die App OptiBP entwickelt. Diese ermöglicht es, den Blutdruck einfach und präzise mit der Smartphone-Kamera zu messen. Die Idee dazu entstand direkt aus dem Operationssaal, wo die Blutdruckmessung durch einen eingeführten Katheter bisher unübertroffene Genauigkeit liefert.

Einfache Anwendung, große Wirkung

Die Nutzung der OptiBP-App ist denkbar einfach: Benutzer halten ihren Finger für 30 Sekunden auf die Kamera ihres Smartphones, um ein Messergebnis zu erhalten. Diese bahnbrechende Methode basiert auf zwei Millionen Messwerten aus dem Operationssaal und wurde in Zusammenarbeit mit der WHO auf ihre Alltagstauglichkeit hin überprüft, auch in Ländern mit unterschiedlichen medizinischen Standards wie Südafrika oder Indonesien.