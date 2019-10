Revision der PfÃ¤nderbahn im November 2019

Von Montag, 04. November 2019 bis einschließlich Freitag, 29. November 2019 findet die jährliche Revision der Pfänderbahn statt. In dieser Zeit ruht der Betrieb der Seilbahn.

Nicht verzichten müssen Besucher während der Revision auf eine Einkehr in der Pfänderdohle, die täglich von 9:30 Uhr bis 18:30 Uhr und Dienstag und Mittwoch sogar bis 23:00 Uhr die Gäste empfängt. Auch landschaftlich hat der Berg in der Revisionszeit viel zu bieten: „Im Spätherbst zeigt der Pfänder eine seiner schönsten Seiten, die die Spaziergänger und Wanderer in Ruhe genießen können“, so DI Thomas E. Kinz, Vorstand der Pfänderbahn AG.