Revanche blieb aus: FC Dornbirn Amateure verlor

SC Hatlerdorf gewinnt das kleine Dornbirner Stadtderby mit 2:0

Nichts wurde es mit der erhofften Revanche für die FC Mohren Dornbirn Amateure. Die Mannen von Trainer Jürgen Rossi verloren vor eigenem Publikum dem SC Hatlerdorf mit 0:2. Beim Führungstor der Gäste half der FCD-Goalie mit. Das zweite Gegentor nach knapp einer Stunde bedeutete den Endstand. Bereits nach sieben Minuten knallte William Dunand den Ball an die rechte Stange, das hätte die Führung für die Rothosen sein müssen. Dominik Dünser und Co. überwintern auf dem zwölften Tabellenplatz in der Landesliga. Zwei Siege, zwei Remis und neun Niederlagen stehen zu Buche. Der Rückstand auf den Elften Schlins beträgt schon vier Punkte. (tk)