Rettungsteam fürs Ebnit

Auf Grund einer Totalsperre der Ebniter-Straße wurde am Sonntag Nachmittag ein Bereitschafts Rettungwagen im Ebnit stationiert.

Als am Sonntag Vormittag bekannt wurde, dass die Ebniterstraße auf unbestimmte Zeit gesperrt wird, hat die Rotkreuzabteilung Dornbirn schnell gehandelt und ein Rettungsteam aufgestellt, welches für die Notfallversorgung im Ebnit sorgen soll. „Durch die großartige Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Dornbirn konnte dann am Nachmittag ein Rettungswagen in Vollbesetzung im Ebnit stationiert werden“, so Dornbirns Rotkreuzkommandent Michael Rüdisser. Die Notfallsanitäterin und der Rettungssanitäter sind mit dem Einsatzfahrzeug im Feuerwehrhaus im Ebnit untergebracht und werden auch von der Bevölkerung bestens versorgt. Damit ist auch in diesen Tagen eine Notfallversorgung der Bevölkerung im Ebnit gesichert, wobei im Falle einer weiteren Versorgung im Krankenhaus das Ausfliegen des Patienten mit dem Rettungshubschrauber eine Option ist. Das Rettungsteam wird solange die Straße komplett gesperrt ist im Dornbirner Bergdorf bleiben. MIMA