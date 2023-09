Rettungskräfte probten den Ernstfall

Lustenaus Rotes Kreuz und die Feuerwehr führten am Samstag gemeinsam eine Großübung durch.

Lustenau Dicker Rauch qualmte am Samstagvormittag aus dem Keller des Jugendhauses Culture Factor Y in der Amann-Fitz-Straße. Zehn verletzte Personen waren im Gebäude eingeschlossen. Diese galt es im Zuge der gemeinsamen Übung schnell von der Feuerwehr zu finden, zu bergen und von den Rettungssanitätern zu versorgen. Ein Zusammenspiel, das einmal jährlich geprobt wird, um der Bevölkerung im Ernstfall rasch helfen zu können. Jeder Handgriff sitzt. Jeder weiß, was er zu machen hat.

Gemeinsames Vorgehen

Mit Blaulicht und Folgetonhorn trafen die Feuerwehrleute und Rettungssanitäter am Übungsort ein und begannen vor den Augen der zahlreichen Zuseher mit ihrer Arbeit. Rund 50 ehrenamtliche Sanitäterinnen und Sanitäter sowie Feuerwehrmänner und -frauen waren im Einsatz. „Heute wird ein Notfall geübt“, erläuterte Nadine Fitz, Schulungsreferentin beim Roten Kreuz in Lustenau. „Unsere Sanitäter und Sanitäterinnen sind bestens vorbereitet. Ich bin gespannt, wie sie die Übung meistern werden“, so Fitz.

Beobachter analysierten Übungen

Auf beiden Seiten standen den Teams Beobachter zur Seite, die die Rettungsaktion analysierten und mögliche Tipps und Verbesserungsvorschläge den Einsatzkräften am Ende der Übung mitteilten. „Die Einsatzkräfte hatten mit zehn verletzten Personen zu tun, die teilweise auch Rauchgasvergiftungen erlitten“, so Fitz. Die Atemschutztruppe der Feuerwehr Lustenau begab sich in das Gebäude und barg alle eingeschlossenen Patienten. Mittels Drehleiter konnte die Feuerwehr zwei Personen auf dem Dach bergen und in Sicherheit bringen. Eine beeindruckende Übung, die für viele Zuseher täuschend echt aussah.

Verschiedene Szenarien an Stationenbetrieb