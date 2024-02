"Rettungsburger" ist Kult : Warum Tonis Imbiss jetzt seine Öffnungszeiten anpasst

Was Kunden wissen müssen: „Tonis Imbiss“ in Wolfurt passt ab März seine Öffnungszeiten an und was dahintersteckt.

Bei "Tonis Imbiss" in Wolfurt hängt seit Neuestem ein Aushang vor der Tür. Auch am Tresen des traditionellen Imbisses gibt es folgenden Hinweis: "Liebe Gäste, wegen Personalmangel ändern sich unsere Öffnungszeiten ab dem 04.03.2024." Schon ab kommendem Montag gelten also diese neuen Zeiten.

Tonis Imbiss beim Brückenweg in Wolfurt. ©VOL.AT/Mayer

Das sind die neuen Öffnungszeiten

Doch was ändert sich jetzt? Bisher war nur am Sonntag Ruhetag. Montags und am Wochenende bleibt der beliebte Imbiss im Brückenweg künftig geschlossen. Dienstag bis Donnerstag ist von 10 bis 14 Uhr und von 16:30 bis 22:30 Uhr geöffnet. Am Freitag bleibt es wie gewohnt bei 10 bis 22:30 Uhr.

Gleich zweimal gibt es den Hinweis beim Betreten des Lokals. ©VOL.AT/Mayer

Die neuen Öffnungszeiten ab 4. März. ©VOL.AT/Mayer

"Da ist viel Herzblut dahinter"

Das Lokal von Ante "Toni" Gerencir gibt es schon seit 2007. Neben Imbiss-Klassikern wie Burger, Currywurst, Zack Zack und Grillteller gibt's bei ihm auch Eigenkreationen wie den bei Einsatzkräften beliebten "Rettungsburger". Nach 14 langen Jahren geht seine treue Mitarbeiterin Belinda schweren Herzens in Pension. "Da ist viel Herzblut dahinter", meint sie gegenüber VOL.AT. Bis Ende März bleibt sie Toni allerdings noch erhalten, doch dann will sie ihre Stunden etwas zurückfahren, wie sie erklärt.

Es gibt gemütliche Sitzplätze. ©VOL.AT/Mayer

Der Rettungsburger ist mittlerweile Kult. ©VOL.AT/Mayer

Chef Toni vor seinem Imbiss. ©VOL.AT/Mayer

Teamgeist trotz Personalmangel: "Wir haben den besten Chef"

Der Imbiss kann auf ein eingespieltes Team setzen, wie sie zu verstehen gibt. Neben Chef Toni sind zwei langjährige Mitarbeiterinnen mit dabei, dazu kommt eine geringfügige Stelle. Letztere Mitarbeiterin erwartet ein Kind und wird im Sommer in Karenz gehen. "Wir haben den besten Chef", gibt die langjährige Mitarbeiterin zu verstehen. "In meiner ganzen Berufskarriere war er der Beste." Neue Kollegen werden laufend gesucht. Wieso niemand mehr im Lokal arbeiten will, versteht sie nicht. Jetzt muss man sich den Dienst anders einteilen und die Öffnungszeiten anpassen.

